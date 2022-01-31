Стало известно место отпевания Куравлева

Отпевание народного артиста РСФСР Леонида Куравлева пройдет в закрытом формате в Центральной клинической больнице (ЦКБ) 1 февраля. Похоронен он будет в этот же день на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

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"Отпевание состоится в ЦКБ на Тимошенко во вторник, похороны - на Троекуровском кладбище", - заявили в союзе.

Отмечается, что по желанию родственников траурные церемонии пройдут в закрытом формате.

Напомним, Леонид Куравлев скончался в воскресенье, 30 января, в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.