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45 минут назад

Стало известно место отпевания Куравлева

Отпевание народного артиста РСФСР Леонида Куравлева пройдет в закрытом формате в Центральной клинической больнице (ЦКБ) 1 февраля. Похоронен он будет в этот же день на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Стало известно место отпевания Куравлева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отпевание состоится в ЦКБ на Тимошенко во вторник, похороны - на Троекуровском кладбище", - заявили в союзе.

Отмечается, что по желанию родственников траурные церемонии пройдут в закрытом формате.

Напомним, Леонид Куравлев скончался в воскресенье, 30 января, в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

Названа причина смерти Леонида Куравлева

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Со второй попытки он поступил на актерское отделение ВГИКа, где учился в мастерской педагога Бориса Бибикова. После окончания вуза Куравлев поступил на работу в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Там он служил до 1992 года.

За годы творчества актер сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" Василия Шукшина, "Золотой теленок" Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" и "Опасно для жизни!" Леонида Гайдая, "Афоня" Георгия Данелии, "Ищите женщину" Аллы Суриковой, а также "Ширли-мырли" Владимира Меньшова.

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