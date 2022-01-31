Россиянам рассказали, как попасть в бомбоубежище

Чтобы узнать адреса ближайших укрытий и бомбоубежищ, стоит позвонить или лично обратиться в районные учебно-консультационные пункты по гражданской обороне, заявил генерал Игорь Якупов. По его словам, такие укрытия могут понадобиться на случай природной катастрофы, пишет «Газета.Ru».

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Рекомендую позвонить и уточнить. Не на случай войны, конечно. Никакой войны, чтобы в Москве понадобились бомбоубежища, не будет! Убежища и укрытия могут понадобиться, например, на случай природных катастроф, — заверил Якупов.

При этом полковник Владимир Попов заявил, что бомбоубежища должны быть «мобильными» и «индивидуальными», чтобы не превратиться в «братскую могилу». По его мнению, такие укрытия должны быть в каждом доме.

Человек должен быстро спуститься в оборудованный под бомбоубежище подвал, лучше всего — не выходя на улицу в поисках укрытия. В армии такой принцип действует давно, и в каждом штабе предусмотрено наличие нескольких защищенных подземных объектов, — подчеркнул Попов.