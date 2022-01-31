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33 минуты назад

Подростков начали вакцинировать от COVID в Москве

Подростки в возрасте от 12 до 17 лет могут пройти добровольную бесплатную вакцинацию от COVID-19 препаратом "Спутник М" в 13 центрах на базе городских детских поликлиник Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.

Подростков начали вакцинировать от COVID в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Москве, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "омикрон". Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализированных детей с ковидом. Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12-17 лет вакциной "Спутник М" в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону", - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, чье сообщение приводится на сайте.

Напомним, 24 ноября национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил регистрацию на вакцину от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет «Спутник M». Она создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V» и так же состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее Минздрав оценил переносимость вакцины от коронавируса у подростков. По информации ведомства, несовершеннолетние хорошо переносят прививку.

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