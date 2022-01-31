Подростков начали вакцинировать от COVID в Москве

"В Москве, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "омикрон". Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализированных детей с ковидом. Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12-17 лет вакциной "Спутник М" в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону", - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, чье сообщение приводится на сайте.