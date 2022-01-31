Пока вы спали: мировой суд над Россией и эксперименты Украины с АЭС

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США хотят осудить Россию всем миром

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Сегодня по инициативе США созывается Совет Безопасности ООН, главной темой обсуждения на котором должно стать то, что «стоит на кону для Украины, России и Европы, а также как скажется на фундаментальных принципах миропорядка и обязательствах дальнейший захват Украины Россией». Об этом сообщает «Независимая газета».

Постпреда США при ООН Линда Томас-Гринфилд не скрывает, что цель американской инициативы – не добиться принятия осуждающей резолюции, а продемонстрировать, что позицию России в мире никто не поддерживает. При этом принятие подобной резолюции может сказаться на российско-американских переговорах по гарантиям безопасности.

Катар может отказаться от газовой войны с Россией

Предстоящие переговоры президента США Джо Байдена и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани не будут посвящены только энергетической безопасности и украинскому кризису. Об этом заявил источник «Независимой газеты» в катарском дипкорпусе.

При этом ожидаемое Вашингтоном замещение российского газа в Европе катарским может создать искусственный раздражитель в отношениях с Россией и потребовать резкой переориентации экспорта, отметил он. Еще один дипломатический источник издания в Дохе также подчеркнул, что у Катара достаточно много клиентов в Азии и переориентировать экспорт на европейский рынок будет крайне непросто.

Украина начала экспериментировать над АЭС

Впервые за всю историю атомной энергетики на Украине одновременно заработали все 15 энергоблоков. Запуск всех атомных реакторов говорит о том, что рост потребления электроэнергии в отопительный сезон не удается закрыть традиционными способами, пишет «Взгляд».

При этом эксперты отмечают, что практически весь отопительный сезон украинский «Энергоатом» маневрирует мощностями атомных блоков, нарушая условия эксплуатации реакторов. Также опасение специалистов вызывает то, что в октябре-ноябре украинское руководство не закончило ремонт на ряде атомных блоков, перенесло его на весну и включило их в работу.

СНГ продолжает штормить

Противостояние между Москвой и Киевом ведет к разбалансировке и в других странах СНГ, в этом ракурсе Содружество видится как неустойчивая структура, которую продолжает штормить, отмечает «Независимая газета».

Так, нестабильная ситуация складываетя в Нагорном Карабахе и на границы Киргизии и Таджикистана, западноевропейский курс Молдавии может привести к обострению ситуации с Приднестровьем, серьезными проблемами грозит и возможный переход Украины к военным действиям в Донбассе, отмечают эксперты.

Россияне бросились скупать бытовую технику

Жители России начали активно скупать крупную и мелкую бытовую технику, в ряде категорий спрос увеличился в четыре-пять раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Особенный интерес у россиян вызывают стиральные машины. Об этом со ссылкой на представители сетей розничной торговли сообщают «Известия».