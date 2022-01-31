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55 минут назад

Бориса Щербакова снова госпитализировали

Народного артиста России Бориса Щербакова вновь госпитализировали, у актера подтвержден коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бориса Щербакова снова госпитализировали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

19 августа 2021 года Щербаков был доставлен в больницу с двусторонним воспалением легких, однако тогда коронавирус у актера не подтвердился. Как объяснил артист, он почувствовал слабость, а потому решил самостоятельно обратиться к врачам. Через некоторое время Щербакова выписали из медучреждения. В октябре 2021 года стало известно, что 71-летнего актера вновь госпитализировали с пневмонией.

По данным Telegram-канала Mash, Бориса Щербакова в последнее время вновь начали беспокоить сильная слабость и кашель, поэтому он обратился за помощью к медикам и был госпитализирован.

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Врачи выявили у народного артиста России коронавирус, при этом КТ не показала признаков пневмонии. Дышит актер самостоятельно, сатурация — 99%, состояние Щербакова оценивается как средней тяжести, отмечает канал.

Ранее в реанимацию больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией был госпитализирован 85-летний актер Леонид Куравлев. Врачам удалось вылечить пневмонию, однако они выявили у артистка серьезное поражение мозга и он был перевезен в хоспис. 30 января Куравлев скончался.

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