Стало известно место похорон Виктора Мережко

Дочь Виктора Мережко Мария рассказала, что режиссера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Фото: ТАСС ТАСС

Народный артист России Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни.

Его дочь рассказала «КП», что режиссер заболел еще в декабре, «вероятно, коронавирусом», но к врачам не обращался. С середины января он находился в одной из больниц Санкт-Петербурга.

По словам Марии Мережко, компьютерная томография показывала у него поражение обоих легких на 90-95 процентов. Затем режиссеру стало лучше, но из-за резко отнявшейся ноги ему пришлось сделать операцию. Через неделю после этого он скончался.