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1 час назад

Стало известно место похорон Виктора Мережко

Дочь Виктора Мережко Мария рассказала, что режиссера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Стало известно место похорон Виктора Мережко
Фото: ТАССТАСС

Народный артист России Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни.

Его дочь рассказала «КП», что режиссер заболел еще в декабре, «вероятно, коронавирусом», но к врачам не обращался. С середины января он находился в одной из больниц Санкт-Петербурга.

По словам Марии Мережко, компьютерная томография показывала у него поражение обоих легких на 90-95 процентов. Затем режиссеру стало лучше, но из-за резко отнявшейся ноги ему пришлось сделать операцию. Через неделю после этого он скончался.

Мария Мережко отметила, что режиссер будет похоронен рядом с женой, матерью двух его детей Тамарой. Она умерла 24 года назад.

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