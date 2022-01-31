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34 минуты назад

Лучшие роли Леонида Куравлева

Ушел из жизни актер Леонид Куравлев. В начале января его госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Диагноз не подтвердился, но врачи выявили у актера пневмонию и смогли вылечить. Однако состояние здоровья культового советского артиста все равно вызывало опасения.

1/10 Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Фото: РИА Новости
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2/10 Кадр из фильма «Из Лебяжьего сообщают» (1960)
Фото: «Мосфильм»
3/10 Кадр из фильма «Мичман Панин» (1960)
Фото: «Мосфильм»
4/10 Первую широкую известность получил благодаря другой ленте Шукшина — комедии «Живет такой парень», вышедшей в 1964 году
Фото: «Мосфильм»
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5/10 Прорывным для карьеры Куравлева стало участие в советском ужастике «Вий» (1967), экранизации одноименной повести Николая Гоголя, — в фильме Константина Ершова и Георгия Кропачева он исполнил главную роль (Хомы Брута)
Фото: «Мосфильм»
6/10 Спустя год на советские экраны вышел другой культовый фильм с Куравлевым — экранизация сатирического произведения Ильфа и Петрова “Золотой теленок”, где актер сыграл молодого мошенника Шуру Балаганова
Фото: «Мосфильм»
7/10 Куравлев исполнял образ вора-авантюриста неоднократно, однако самым успешным его воплощением, конечно же, стала роль Жоржа Милославского в легендарной комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»
Фото: «Мосфильм»
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8/10 Многие ассоциируют Куравлева исключительно с комедийными ролями (тут можно вспомнить, например, «Афоню», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Не может быть!»), однако были в его карьере и великие чисто драматические, серьезные роли: «С любимыми не расставайтесь», «Место встречи изменить нельзя», «Мы, нижеподписавшиеся»
Фото: «Мосфильм»
9/10 Артист был женат всего один раз — на учительнице Нине, вместе с которой прожил более 50 лет, вплоть до смерти супруги в 2012-м. В их браке родились трое детей. Сам Куравлев вскоре после кончины жены начал вести затворнический образ жизни, перестав сниматься в кино и появляться на публике
Фото: Wikimedia Commons/Global Look Press
10/10 Званием «Народный артист РСФСР» Куравлева удостоили в 1977 году. Актер также является обладателем орденов «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Звезду фильмов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» отправили на долечивание в один из московских хосписов, где у него диагностировали деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь, при последней повреждаются сосуды головного мозга, а нейроны отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ. Состояние Куравлева оценивалось как средней тяжести. В хосписе Куравлев провел несколько дней. Сегодня, 30 января, актер скончался в возрасте 85 лет.

Леонид Куравлев родился в Москве в 1936 году. В кино он дебютировал еще в студенческие годы, в конце 1950-х, снявшись в драме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…», — и после этого фактически ежегодно появлялся на больших экранах, уйдя на покой лишь в 2010-х.

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