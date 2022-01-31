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11 минут назад

Звезда советского кино Тамара Семина заявила, что Куравлев мечтал умереть

Актриса Тамара Семина рассказала, какие моральные терзания испытывал Леонид Куравлев в последние годы жизни. По словам звезды советского кино, ее коллега давно мечтал умереть.

Стало известно о желании Куравлева быстрее умереть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семина не замечала, чтобы у Куравлева были проблемы с памятью. Она призналась, что артист из «нормального мужика» превратился в «плаксу», однако это состояние тяжело было назвать затяжной депрессией. Актриса считает, что Куравлев, наконец, добился своего.

«Исполнилась самая заветная мечта Леонида в последние годы — умереть. Когда мы с ним встречались, говорили по телефону, он твердил о смерти. Слушать его было невозможно», — поделилась Семина с «Экспресс газетой».

Артистка уверена, что навязчивые мысли о смерти были связаны с ненавистью Куравлева к людям и жизни. В молодости актер не отличался веселым нравом, а в старости и вовсе закрылся в себе.

Дети всячески пытались ухаживать за отцом, поместили его в хорошее заведение для пожилых людей, но он все равно твердил о желании умереть. Семина вспомнила, что ее супруг 15 лет боролся с болезнью, но он никогда не унывал, сообщает портал «Дни24». Актриса считает, что люди должны быть благодарны за каждую минуту, прожитую на Земле.

Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни. Причиной смерти знаменитого актера назвали остановку сердца. Церемония прощания с артистом состоится 1 февраля в Центральном доме кино.

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