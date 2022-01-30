В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
16 минут назад

Умерла мультипликатор Майя Бузинова

Режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова, принимавшая участие в создании мультфильма "Чебурашка", умерла на 93-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Умерла "одушевившая Чебурашку" Майя Бузинова
Фото: ТАССТАСС

"Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку", - написал он на своей странице в Facebook, сообщая о смерти Бузиновой и Леонида Куравлева.

Стало известно, где похоронят Леонида Куравлева

Майя Бузинова родилась в 1929 году, с 1947 по 1954 год училась в Московском художественно-промышленном училище им. М. И. Калинина. С 1956 по 1977 год работала на киностудии "Союзмультфильм", в качестве мультипликатора работала над мультфильмами "Варежка", "Золотой мальчик", "Айболит и Бармалей", "Самый маленький гном". В 1977 году перешла на работу в студию "Мульттелефильм" творческого объединения (ТО) "Экран" Гостелерадио СССР, где проработала до 1992 года. В качестве режиссера участвовала в создании таких мультфильмов, как "Дядюшка Ау", "Свинопас", "Маленький рыжик", "Соловей", "Новоселье у братца Кролика".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители