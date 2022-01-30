Пластический гример из Челябинска создает лицевые эктопротезы. Видео

Елена Рубцова из Челябинска десять лет проработала пластическим гримером. Два года назад девушка сменила род деятельности и теперь помогает людям с инвалидностью, создавая реалистичные эктопротезы (не выполняют функции утраченного органа, имеют лишь эстетический эффект). Об этом анапластолог рассказала Ruptly в пятницу.
По словам Елены, женщина хотела развиваться и создавать сложные накладки для актеров, однако в Челябинске это оказалось невозможным. Тогда анапластолог решила использовать навыки гримера в смежной отрасли - протезировании.
"Навыки, которые я набирала в течение нескольких лет ... наложились друг на друга и дали очень хороший результат", - подчеркнула Елена.
По словам Рубцовой, создание пластического грима практически не отличается от технологии изготовления протезов, однако есть и нюансы.