Пластический гример из Челябинска создает лицевые эктопротезы. Видео

Елена Рубцова из Челябинска десять лет проработала пластическим гримером. Два года назад девушка сменила род деятельности и теперь помогает людям с инвалидностью, создавая реалистичные эктопротезы (не выполняют функции утраченного органа, имеют лишь эстетический эффект). Об этом анапластолог рассказала Ruptly в пятницу.