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44 минуты назад

В Кишиневе прошла акция против повышения тарифов на газ. Видео

Акция против повышения тарифов на газ прошла перед зданием парламента Молдавии в Кишиневе в субботу. Митинг был организован членами оппозиционной партии "Гражданский конгресс".

На кадрах протестующие запускают в небо черные шары, к которым прикреплены баннеры с надписями "Дадим газу режиму!".

Участники акции выкрикивали лозунги с помощью рупоров, поднимали плакаты и держали в руках красные и белые флаги с эмблемой партии "Гражданский конгресс".

Один из участников акции Зураб Тодуа считает, что нынешняя ситуация с повышением цен на газ и продукты питания связана с ошибочными решениями действующей власти.

"Вместо по-настоящему хороших времен, которые они [правящая партия] обещали, мы сейчас имеем, по существу, небывалое для Молдовы социально-политические потрясение", - сказал мужчина.

Тодуа добавил, что участники акции призывают другие партии, которые не согласны с тем, что происходит в стране, присоединяться к протестам.

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