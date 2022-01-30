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20 минут назад

Врачи заявили об угрозе двойной пандемии в России

Одновременная циркуляция коронавируса и гриппа может привести к настоящей твиндемии. Так считает врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, передает URA.RU.

Врачи заявили об угрозе двойной пандемии в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, масштабы распространения двух заболеваний пока несравнимы и грипп «очень сильно отстает от COVID-19». Однако у коронавируса имеется «пандемический потенциал», он опасен тяжелыми осложнениями, которые могут привести к летальным исходам.

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Терапевт отметил, что об опасности одновременной циркуляции двух вирусов эксперты предупреждали еще осенью.

«Тогда говорили, что нужно привиться от гриппа, обновить „прошивку“, что называется. То есть иммунитет вернуть обратно, поскольку многие пропустили прививку в прошлом сезоне», — добавил эксперт.

C его позицией согласилась врач-терапевт Ольга Александрова. Она заявила, что из-за коронавируса меньше людей сделали прививки от гриппа. поэтому возможна твиндемия. Заразиться обоими вирусами, по ее словам, «в теории возможно».

«Поэтому так важно вовремя вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса, а также соблюдать другие меры профилактики», - заключила терапевт.

Ранее уролог объяснил, как коронавирус влияет на функции и размер мужского достоинства.

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