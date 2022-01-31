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2 минуты назад

Исследование: Риск повторного заражения «омикроном» выше, чем при «дельте»

Исследователи из Имперского колледжа Лондона оценили риск повторного заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Они выяснили, что по сравнению с «дельтой» риск повторного заражения «омикрон»-штаммом выше почти в 5,5 раз.

Риск повторного заражения «омикроном» оказался выше, чем при «дельте»
Фото: EPAEPA

— Защита, обеспечиваемая перенесенной инфекцией, может составлять всего 19 процентов, — передает Express слова специалистов.

Однако исследование, которое было проведено в Южной Африке, показывает, что заражение вариантом «омикрон» может защитить от «дельты». Также ученые смогли установить, что антитела от перенесенного «омикрона» в четыре раза увеличивают защиту от «дельты».

30 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» необязательно станет последним масштабно распространившимся во время пандемии. По его словам, ревакцинированные препаратом «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют полную защиту от «омикрона»: у всех участников специального исследования обнаружены вирусонейтрализующие антитела. Среди вакцинированных «Спутником V» антитела имелись у 75 процентов участников.

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