Риск повторного заражения «омикроном» оказался выше, чем при «дельте»

Исследователи из Имперского колледжа Лондона оценили риск повторного заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Они выяснили, что по сравнению с «дельтой» риск повторного заражения «омикрон»-штаммом выше почти в 5,5 раз.

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— Защита, обеспечиваемая перенесенной инфекцией, может составлять всего 19 процентов, — передает Express слова специалистов.

Однако исследование, которое было проведено в Южной Африке, показывает, что заражение вариантом «омикрон» может защитить от «дельты». Также ученые смогли установить, что антитела от перенесенного «омикрона» в четыре раза увеличивают защиту от «дельты».