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38 минут назад

В Россию в феврале придет аномальное тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в России ожидается нехарактерная для начала февраля теплая погода. В ближайшие пять дней в европейской части страны температура будет превышать норму на 4-12 градусов. В азиатской части повышение будет еще более заметным - на 8-16 градусов.

В Россию в феврале придет аномальное тепло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная - аномалии положительные. На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 градусов, а в на европейской территории страны - на 4-7 градусов выше нормы», - заявил Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра сообщал ранее, что последний день января и первый февраля - обычно самые холодные зимние дни, но в 2022 году традиция нарушится. Они будут очень теплыми, климатически будут соответствовать марту.

Вместе с тем, по словам синоптика, с 30 января в некоторых регионах России ожидаются сильные осадки. В частности, в Ленинградской, Московской областях, Крыму и Краснодарском крае.

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