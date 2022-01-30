В Россию в феврале придет аномальное тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в России ожидается нехарактерная для начала февраля теплая погода. В ближайшие пять дней в европейской части страны температура будет превышать норму на 4-12 градусов. В азиатской части повышение будет еще более заметным - на 8-16 градусов.

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«Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная - аномалии положительные. На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 градусов, а в на европейской территории страны - на 4-7 градусов выше нормы», - заявил Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра сообщал ранее, что последний день января и первый февраля - обычно самые холодные зимние дни, но в 2022 году традиция нарушится. Они будут очень теплыми, климатически будут соответствовать марту.