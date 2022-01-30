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29 минут назад

В Ленинградской области началась вакцинация подростков от коронавируса

В Ленинградской области началась вакцинация подростков от коронавируса. Юные пациенты получили первый компонент вакцины «Спутник М» в Кировской детской поликлинике.

В Ленинградской области началась вакцинация подростков от COVID-19
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

К настоящему моменту в район было отправлено 90 комплектов вакцины. Всего же в Ленинградскую область поступило 720 комплектов.

Главный врач Кировской клинической межрайонной больницы Александр Жарков отметил рост заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних, который начался с приходом в нашу страну омикрон-штамма. Медик при этом призвал родителей защитить своих детей и привести их на вакцинацию от инфекции.

В ноябре прошлого года Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Препарат создан на той же платформе, что и «Спутник V», и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

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