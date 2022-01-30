В Ленинградской области началась вакцинация подростков от COVID-19

В Ленинградской области началась вакцинация подростков от коронавируса. Юные пациенты получили первый компонент вакцины «Спутник М» в Кировской детской поликлинике.

Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

К настоящему моменту в район было отправлено 90 комплектов вакцины. Всего же в Ленинградскую область поступило 720 комплектов.

Главный врач Кировской клинической межрайонной больницы Александр Жарков отметил рост заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних, который начался с приходом в нашу страну омикрон-штамма. Медик при этом призвал родителей защитить своих детей и привести их на вакцинацию от инфекции.