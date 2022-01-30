Названы причины повторного заболевания коронавирусом

Повторные инфицирования COVID-19 связаны с появлением его новых штаммов, сообщает RT со ссылкой на заявление врача-вирусолога, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетёсова.

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«Появились новые варианты вируса», — сказал врач.

По его словам, это основная причина повторного заболевания коронавирусом нового типа. Как считает эксперт, пришли новые разновидности вируса, которые преодолевают вакцинный иммунитет, особенно у тех, кто иммунизировался давно.

«Мало болеют... ревакцинированные. Поэтому вакцины все-таки и здесь работают, хотя и в меньшей степени», — заявил врач.

Он отметил, что наиболее тяжёлое течение заболевания наблюдается у невакцинированных пациентов.

Как сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов, новые пандемии в будущем возможны.