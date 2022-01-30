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47 минут назад

Врач рекомендовал не принимать горячую ванну при ОРВИ

При наличии симптомов ОРВИ нельзя принимать горячую ванну, так как она негативно повлияет на состояние болезни. Об этом заявил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач рекомендовал не принимать горячую ванну при ОРВИ
Фото:  pexels.com/cottonbro pexels.com/cottonbro

— Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный на пять—семь минут теплый, но не горячий душ. Главное — не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается, — рассказал он РИА Новости.

Тяжельников также отметил, что важно сохранять комфортную температуру воздуха в комнате.

До этого врач-терапевт Ирина Ескова сообщила, что ощущение кома в горле крайне неприятное и, обычно, говорит о сильных переживаниях, стрессе и общем не очень хорошем состоянии организма. Однако он может быть симптомом нескольких серьезных заболеваний, поэтому нужно внимательнее прислушиваться к себе. Среди возможных причин специалист назвала упомянутый стресс, сопровождающийся депрессиями, нервными срывами и паническими атаками. При сдавливании и першении в горле, а также тяжелом глотании стоит подозревать последствия инсульта, черепно-мозговой травмы или перенесенных нейроинфекций. Ком в горле может быть соседом и различных заболеваний ЖКТ — изжоги, язвы желудка и т. д.

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