Врач рекомендовал не принимать горячую ванну при ОРВИ

— Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный на пять—семь минут теплый, но не горячий душ. Главное — не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается, — рассказал он РИА Новости .

До этого врач-терапевт Ирина Ескова сообщила, что ощущение кома в горле крайне неприятное и, обычно, говорит о сильных переживаниях, стрессе и общем не очень хорошем состоянии организма. Однако он может быть симптомом нескольких серьезных заболеваний, поэтому нужно внимательнее прислушиваться к себе. Среди возможных причин специалист назвала упомянутый стресс, сопровождающийся депрессиями, нервными срывами и паническими атаками. При сдавливании и першении в горле, а также тяжелом глотании стоит подозревать последствия инсульта, черепно-мозговой травмы или перенесенных нейроинфекций. Ком в горле может быть соседом и различных заболеваний ЖКТ — изжоги, язвы желудка и т. д.