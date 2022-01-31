Познер оценил вероятность войны с участием России

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер назвал низкой вероятность войны с участием России. Комментарий, в котором он оценил возможность вооруженного конфликта, одной из сторон которого будет Россия, опубликован на сайте «Познер.Online».

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«Когда меня спрашивают — ну будет война, как вы думаете? Многие ведь считают, что будет. Я думаю так: 75 процентов — нет, 25 процентов — возможно», — заявил журналист.

По его словам, конфликт может быть спровоцирован либо случайностью, либо намеренной провокацией.

«И есть с украинской стороны, с прибалтийской стороны силы, которые хотели бы спровоцировать конфликт, он есть, поэтому напряжение очень большое», — подчеркнул Познер.

В то же время он подчеркнул, что возможная война в любом случае будет крайне невыгодной для России.

По мнению телеведущего, напряженная ситуация должна разрешиться в ближайшее время. «Я думаю, что где-то в течение ближайших максимум двух-трех месяцев этот узел либо будет развязан, то есть найдут какой-то ответ, либо будет военное столкновение. Я ставлю 75 на 25, что не будет войны, но я просто считаю нужным об этом говорить», — заключил журналист.