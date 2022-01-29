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23 минуты назад

Во ВЦИОМ рассказали, что волнует россиян больше всего

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в интервью изданию MK.RU рассказал, что россиян в основном волнуют внутренние проблемы страны, а не угроза войны.

Во ВЦИОМ рассказали, что волнует россиян больше всего
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы сказал, что ключевой фокус внимания у нас традиционно это внутренние проблемы, и внешние проблемы этот фокус не перебивают», - заявил Мамонов.

Разумеется, «бывают резонансные всплески внимания к ситуации», специалисты центра отмечают это во время ежедневных опросов, но в целом «приоритетность от этого не меняется».

В принципе, отмечает исследователь, интерес к внешней политике у россиян остается всегда, во всяком случае, определенная «озабоченность присутствует». Но в основном, к каким-то проблемам, которые держатся на пике интереса 1-2 дня.

В том же случае, если тот или иной фактор постоянно присутствует, «то люди привыкают к нему» и снова концентрируются на проблемах внутренней политики.

Мамонов отметил, что в январе порядка 10-12% респондентов отвечали, что их волнуют украинские события, 7-10% интересовались переговорами США, НАТО и России. Массовые выступления в Казахстане на начальном этапе «взволновали 50% общества».

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