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1 час назад

«Валим отсюда!»: Очевидцы засняли на видео смерч над Черным морем

В интернете появилось видео со смерчем на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Торнадо неожиданно возникло в селе Большой Утриш, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах люди заметили смерч, и сначала удивлялись грозному природному явлению. Потом они поняли, что вихрь идет прямо на них и забили тревогу:

«Он сюда идет, быстрей!»

«Валим»!

«Бегом отсюда, он сейчас с берега выйдет»

Очевидцам удалось вовремя убежать в укрытие, а затем снять последствия смерча. Он разрушил постройки на набережной, снес крышу прибрежной гостиницы.

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