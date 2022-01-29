«Валим отсюда!»: Очевидцы засняли на видео смерч над Черным морем

В интернете появилось видео со смерчем на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Торнадо неожиданно возникло в селе Большой Утриш, сообщает РЕН ТВ.
На кадрах люди заметили смерч, и сначала удивлялись грозному природному явлению. Потом они поняли, что вихрь идет прямо на них и забили тревогу:
«Он сюда идет, быстрей!»
«Валим»!
«Бегом отсюда, он сейчас с берега выйдет»
Очевидцам удалось вовремя убежать в укрытие, а затем снять последствия смерча. Он разрушил постройки на набережной, снес крышу прибрежной гостиницы.