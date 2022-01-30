В «Векторе» рассказали о заразности омикрона

Инфицированный омикрон-штаммом человек становится заразным уже спустя несколько часов, рассказал в эфире телеканала «Россия-1» руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов. Для «дельты» этот срок составлял порядка трёх-четырёх дней, отметил он.

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Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру, — подчеркнул он.

Специалист также отметил, что новый штамм отличается от своего предшественника и более быстрым выведением из организма — примерно за одну неделю.

Как заявил ранее иммунолог Владимир Болибок, носитель штамма коронавируса «омикрон» может одномоментно заразить около 100 человек. Для этого ему достаточно просто чихнуть. По его словам, смертоносная инфекция весьма эффективно распространяется воздушно-капельным путём.