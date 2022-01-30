В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
41 минуту назад

В «Векторе» рассказали о заразности омикрона

Инфицированный омикрон-штаммом человек становится заразным уже спустя несколько часов, рассказал в эфире телеканала «Россия-1» руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов. Для «дельты» этот срок составлял порядка трёх-четырёх дней, отметил он.

В «Векторе» рассказали о заразности омикрона
Фото: Денис Гришкин/АГНДенис Гришкин/АГН

Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру, — подчеркнул он.

Специалист также отметил, что новый штамм отличается от своего предшественника и более быстрым выведением из организма — примерно за одну неделю.

Как заявил ранее иммунолог Владимир Болибок, носитель штамма коронавируса «омикрон» может одномоментно заразить около 100 человек. Для этого ему достаточно просто чихнуть. По его словам, смертоносная инфекция весьма эффективно распространяется воздушно-капельным путём.

По мнению вирусолога Евгения Тимакова, пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на середину февраля. В Москве максимальные показатели будут зафиксированы несколько раньше. Он также предположил, что реальный уровень заболеваемости в стране несколько выше, чем это отражается в официальных данных. У тех, кто ранее уже переболел коронавирусом или привился, заражение штаммом «омикрон» проявляется в виде лёгких симптомов, включая насморк, боли в горле и незначительное недомогание, и заразившиеся не придают этому большого значения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители