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33 минуты назад

Володин рассказал об изменениях в жизни россиян 1 февраля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что 1 февраля в силу вступит в силу ряд важных законов. Среди них постановления об индексации пенсий и материнского капитала. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин рассказал об изменениях в жизни россиян 1 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прежде всего, отметил Володин, маткапитал проиндексируют по фактической инфляции, то есть поднимут на 8,4%. Его размер, соответственно, составит 524,5 тысячи рублей на первого ребенка и 693,1 тысячи рублей на второго малыша.

По его словам, в 2023 году денежные средства смогут получить свыше 1 миллиона российских семей с детьми.

С 1 февраля начнет действовать закон, направленный на защиту минимального дохода должников. Гражданин РФ получит возможность направить заявление с данными банковского счета, на котором он желает сберечь средства в размере прожиточного минимума на свои потребности.

«Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», - полагает Володин.

Власти позаботились и о пенсионерах. Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 февраля они начнут получать пенсию, проиндексированную на 8,6%, то есть выше уровня инфляции. Так как закон имеет обратную силу, за январь пенсионерам будет начислена доплата - 2,7% разницы между прежним и новым уровнями индексации.

Кроме того, в справке из ЕГРН появится новая строка о состоянии дома. При совершении сделок купли-продажи недвижимости покупатели вовремя узнают о состоянии жилья.

Будут введены штрафы за отсутствие или несвоевременную установку автоматических систем контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Они составят от 40 тысяч рублей с должностных лиц до 200 тысяч - с организаций.

Немного позднее, 8 февраля, вступит в силу закон о пожизненном лишении свободы педофилов.

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