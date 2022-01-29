Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

«Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей. Кроме того, с 1 февраля заработает закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды», — написал Володин в своем telegram-канале.