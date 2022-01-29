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42 минуты назад

Вирусолог рассказал, накроет ли Россию пятая волна коронавируса

Вирусолог Сергей Нетесов заявил, что нынешний всплеск числа заболевших COVID-19 может затянуться на четыре месяца.

Вирусолог рассказал, накроет ли Россию пятая волна коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает МК, это обусловлено низким коллективным иммунитетом россиян.

Он не исключил сценарий проведения быстрой кампании по вакцинации, однако призвал готовиться к худшему. Также Нетесов заявил, что возможны новые волны коронавируса в будущем. Они будут связаны с появлением новых штаммов.

Эксперт рассказал об угрозе "нового" омикрона

Ранее «СП» писала, что за последние сутки в нашей стране зафиксировано 98 040 новых случаев коронавируса COVID-19. Это самое большое число за время пандемии. Таким образом, общее число заболевших в России к утру 28 января достигло 11 502 657. Госпитализировано за сутки было 14 046 человек.

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