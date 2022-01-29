В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
16 минут назад

Вирусолог Нетесов спрогнозировал сроки пятой волны COVID-19 в России

Пришедшая в Россию пятая волна COVID-19 может продлиться до четырех месяцев, коллективный иммунитет пока еще мал. Об этом сообщил вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Врач спрогнозировал сроки новой волны коронавируса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал — меньше 60 процентов, — рассказал он.

Вирусолог также подчеркнул, что в целом в стране темпы вакцинации от коронавируса недостаточные, сообщает РИА Новости.

Врач рассказал об особенностях штамма «омикрон». Врач столичной поликлиники № 5 Абу-Альджадаель Мудар сообщил «Вечерней Москве», что штамм коронавируса «омикрон» стал больше похож на легкий грипп или простуду.

Если человек почувствовал себя плохо, то ему не стоит «паниковать», подчеркнул он. Новый вариант вызывает меньше пневмоний и смертельных случаев, поэтому следует остаться дома, уточнил врач.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители