Врач спрогнозировал сроки новой волны коронавируса

Пришедшая в Россию пятая волна COVID-19 может продлиться до четырех месяцев, коллективный иммунитет пока еще мал. Об этом сообщил вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
— Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал — меньше 60 процентов, — рассказал он.
Вирусолог также подчеркнул, что в целом в стране темпы вакцинации от коронавируса недостаточные, сообщает РИА Новости.
Врач рассказал об особенностях штамма «омикрон». Врач столичной поликлиники № 5 Абу-Альджадаель Мудар сообщил «Вечерней Москве», что штамм коронавируса «омикрон» стал больше похож на легкий грипп или простуду.