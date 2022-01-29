Врач спрогнозировал сроки новой волны коронавируса

— Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал — меньше 60 процентов, — рассказал он.