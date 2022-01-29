Гинцбург объяснил появление нового коронавируса из ЮАР

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о причинах появления нового коронавируса NeoCov, который обнаружили в ЮАР. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает издание, Гинцбург пояснил, что вирусы постоянно мутируют. При этом выявление мутаций во многом зависит от тщательности работ по изучению вирусов. По его словам, в странах, где уровень секвенирования порядка 100 тысяч и более в месяц, всегда будут появляться новые штаммы. Новые варианты вируса не возникнут там, где секвенирования остается в пределах 2-4 тысяч в месяц, заключил Гинцбург.
Ранее инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что шансы перехода коронавируса NeoCoV, обнаруженного у летучих мышей в ЮАР, на людей крайне малы. Он пояснил, что переход вирусов между разными видами существ происходит редко, однако в истории есть такие примеры.
Китайские ученые 27 января опубликовали исследование о новом виде коронавируса, который они обнаружили в ЮАР. Вирус близок по структуре к возбудителю ближневосточной лихорадки MERS и способен проникать в клетки таким же образом, как это делает SARS-CoV-2. Специалисты предупредили об опасности NeoCov и риске его проникновения в человеческую популяцию.