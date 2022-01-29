Гинцбург объяснил появление нового коронавируса из ЮАР

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о причинах появления нового коронавируса NeoCov, который обнаружили в ЮАР. Об этом пишет ТАСС.

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Как сообщает издание, Гинцбург пояснил, что вирусы постоянно мутируют. При этом выявление мутаций во многом зависит от тщательности работ по изучению вирусов. По его словам, в странах, где уровень секвенирования порядка 100 тысяч и более в месяц, всегда будут появляться новые штаммы. Новые варианты вируса не возникнут там, где секвенирования остается в пределах 2-4 тысяч в месяц, заключил Гинцбург.

Ранее инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что шансы перехода коронавируса NeoCoV, обнаруженного у летучих мышей в ЮАР, на людей крайне малы. Он пояснил, что переход вирусов между разными видами существ происходит редко, однако в истории есть такие примеры.