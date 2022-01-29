В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
40 минут назад

Врачи оценили течение COVID-19 у беременных

Академик РАН, директор Центра акушерства и гинекологии имени академика Кулакова Геннадий Сухих оценил течение COVID-19 у беременных. По его словам, с начала 2022 года оно смягчилось. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Врачи оценили течение COVID-19 у беременных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас мы видим, что мы идём вверх по количеству выявляемости, но госпитализации или беременные, требующие реанимационных мероприятий, к счастью, не увеличились. Наши ощущения по этим первым 28 дням января, что они болеют, они продолжают, но клиническое течение их другое, легче», — сообщил врач.

Сухих отметил, что сейчас врачи Центра имени Кулакова долечивают пациентов с дельта-штаммом, и выразил надежду, что омикрон даст медикам возможность передохнуть за счет массового естественного иммунитета населения.

Глава НМИЦ акушерства также напомнил, что вакцинация беременных Спутником V возможна уже с 22-й недели срока, а список противопоказаний к иммунизации крайне ограничен. В частности, прививку нельзя делать при появлении тяжелых реакций на первую дозу вакцины, а также в периоды острого течения сопутствующих и хронических заболеваний.

Ранее в РАН сообщили, что задержка темпов развития у ребенка, мать которого во время беременности переболела COVID-19, является обратимым процессом. Ученые пояснили, что детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние.
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители