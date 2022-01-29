Врачи оценили течение COVID-19 у беременных

«Сейчас мы видим, что мы идём вверх по количеству выявляемости, но госпитализации или беременные, требующие реанимационных мероприятий, к счастью, не увеличились. Наши ощущения по этим первым 28 дням января, что они болеют, они продолжают, но клиническое течение их другое, легче», — сообщил врач.