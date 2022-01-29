Гинцбург объяснил появление нового коронавируса из ЮАР

В научных кругах ЮАР сообщили ТАСС, что данная разновидность была обнаружена в 2017 году при исследовании образцов тканей летучих мышей, взятых в предыдущие пять лет на севере и юго-востоке республики. Речь идет о млекопитающих семейства гладконосых, принадлежащих к роду Neorimicia. Этот же вирус был выявлен у летучих мышей в Уганде и других странах Африки.