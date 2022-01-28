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1 час назад

«Угроза серьезная»: врач рассказал о заблуждении об омикроне

Американский врач Ашиш Джа считает, что сообщения о легком течении омикрон-штамма вводят людей в опасное заблуждение, пишет РИА Новости.

«Угроза серьезная»: врач рассказал о заблуждении об омикроне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я только что две недели отработал в больнице, и видел много людей, которые серьезно болели, заразившись омикрон-штаммом. Понимаю, он менее смертелен, чем "дельта", но угроза все еще серьезная", — сказал врач в эфире телеканала Newsmax.

Он отметил, что недооценивать опасность коронавируса по-прежнему не стоит.

По словам Джа, некоторые пациенты пытаются специально заразиться омикроном для получения иммунитета. Он подчеркнул, что наиболее надежным и безопасным способом защититься от тяжелого течения коронавируса являются вакцинация и ревакцинация.

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