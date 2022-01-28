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35 минут назад

Названа отличительная особенность новой волны COVID-19

Отличительной особенностью новой волны коронавируса с преобладанием омикрон-штамма является рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Об этом сообщил главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

Проценко назвал отличительную особенность новой волны COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится омикрон, становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно легкое течение заболевания, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов», — написал Проценко в своем telegram-канале.

Главврач отметил, что на заседании Комиссии по здравоохранению, которое проходило, в минувшую среду, 26 января, обсуждалась программа медицинской реабилитации пациентов сроком до 2026 года. Помимо этого, Проценко сообщил, что предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы и оплату труда медицинских работников, однако на обучение средств нет, что является ошибкой.

Ранее вирусолог Петр Чумаков сообщил URA.RU, что быстрый подъем заболеваемости коронавирусом в России сменится резким снижением в середине февраля. По словам вирусолога, часть инфицированных перенесут заболевание бессимптомно.

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