Проценко назвал отличительную особенность новой волны COVID

Отличительной особенностью новой волны коронавируса с преобладанием омикрон-штамма является рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Об этом сообщил главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

«С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится омикрон, становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно легкое течение заболевания, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов», — написал Проценко в своем telegram-канале.

Главврач отметил, что на заседании Комиссии по здравоохранению, которое проходило, в минувшую среду, 26 января, обсуждалась программа медицинской реабилитации пациентов сроком до 2026 года. Помимо этого, Проценко сообщил, что предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы и оплату труда медицинских работников, однако на обучение средств нет, что является ошибкой.