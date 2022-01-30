Маркетолог объяснила, как не потерять деньги на распродажах

"Потребителю нужен стимул" Понятие Киберпонедельника было придумано в США в 2005 году. В России же акция проводится с 2013-го. Основное различие заключается в том, что в США киберпонедельник приурочен к первому понедельнику после Дня благодарения, тогда как в России даты проведения акции постоянно меняются, и в 2022 году направлены на восстановление потребительской активности после Нового года, а также привлечение новых клиентов. Смысл скидок для продавцов заключается в том, что в таких акциях достаточно быстро и объемно размораживается достаточно большое количество финансовых средств, которые можно пустить на развитие своего бизнеса, а не просто владеть складом продукции, пояснил кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Николай Перепелкин. "Так или иначе, скидки сами по себе предназначены стимулировать потребительское поведение и активизировать предпринимателей и продавцов на приобретение новых товаров, вывод новых коллекций, поскольку современный мир и продажи нацелены на регулярность. Любой рынок конечен, и потребителю нужен стимул, чтобы совершать покупки довольно часто", - подчеркнул он. "Нужна трезвая голова" Скидки в магазинах могут быть и больше 50%, что вызывает как желание покупать, так и сомнение у некоторых россиян. Как объясняет руководитель группы по ведению маркетплейсов фулфилмент-оператора "FulEx" Елизавета Федотова, такие акции и предложения более чем реальны, но только в официальных интернет-магазинах, а не на мошеннических сомнительных сайтах. "К примеру, на маркетплейсах - это площадки по типу "Озон", "СберМегамаркет" - там действуют специальные системы, не дающие автоматически поставщикам завышать цены, а потом их скидывать, якобы это распродажа. Поэтому на цивилизованных площадках такая схема канула в Лету" - подчеркнула она. Согласно статистике, перед крупным походом в магазин за серьезной вещью - гаджетом, одеждой или солидным запасом пищи - 85% россиян пишут список необходимых покупок, но только 5% не выходят за его рамки. То есть россияне планируют покупки заранее, но не следуют плану, особенно часто это происходит в разные распродажи и в интернете, пояснила маркетолог. "Чтобы не обмануться, видя скидку в 50% и поддавшись импульсивному желанию, например, купить дорогущий телефон или шейный платок известного бренда за десятки тысяч простому человеку, который без этого вполне может замечательно жить, да и к тому же в долг, а потом страдать без денег продолжительное время, нужно подходить к делу с трезвой головой, задавая себе вопрос - зачем?" - добавила Федотова. После такого вопроса, по ее словам, чары маркетологов об обольстительных скидках и экономии рассеиваются. В случае, если цена вызывает сомнение, то можно использовать специальные приложения, которые могут показать, реальна эта цена или имеет место накрутка. "Существует понятие интернет-цена, то есть стоимость по рынку, глядя на которую можно убедиться, достойная цена или нет. Ну, а если сильно хочется, так покупайте, так как это ваше право и ваши деньги. Благо, на большинство продукции сейчас есть право возврата в несколько дней, пыл уляжется, эмоции пройдут и товар можно будет сдать обратно", - сказала она. Пишите список и избегайте рекламы Психологи сервиса "СберУслуги" рассказали "Газете.Ru", как не поддаться распродажной эйфории и не скупать все, что видится. В первую очередь, стоит составить список, поскольку распродажа это хорошая возможность урвать нужные вещи по низкой цене, но есть риск приобрести и совершенно бесполезные покупки. Также стоит заранее изучить ассортимент, чтобы на момент скидок сразу искать то, что было запланировано. "Если вы покупаете онлайн, то нужный товар можно заранее положить в корзину или сохранить на него ссылки, чтобы во время распродаж снова не искать его на сайте интернет-магазина", - уточнили в СберУслугах. Несомненно, нужно установить для себя лимит на траты - так можно остановить желание скупать все подряд и уделить внимание только нужному. Не стоит поддаваться и на дополнительные акции, то есть, когда продавец предлагает купить аксессуары к основной покупке. "Избегайте рекламы, Если у вас нет цели купить на распродаже что-то конкретное, старайтесь избегать рекламы. Например, не открывайте рекламные рассылки, не заходите в онлайн-магазины, чтобы просто потратить время, пока едете в общественном транспорте, отключите уведомления от онлайн-магазинов", - заключили специалисты сервиса.