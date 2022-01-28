Суд вернул петербургскому юристу иск к Деду Морозу

Великоустюгский районный суд Вологодской области вернул исковое заявление юристу из Санкт-Петербурга Игорю Мирзоеву, который в декабре прошлого года намерен был судиться с АО "Дед Мороз", пожаловавшись на неисполнение своих заветных желаний и отсутствие подарков от Деда Мороза, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес определение о возвращении Игорю Мирзоеву искового заявления к АО "Дед Мороз". В установленный судом срок Мирзоев не устранил обстоятельства, которые послужили основанием для оставления иска без движения. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению Мирзоева в суд с заявлением о том же предмете и по тем же основаниям, если будет устранено допущенное нарушение", - говорится в сообщении.

Ранее суд оставил иск без движения из-за неоплаченной Мирзоевым госпошлины в размере 300 рублей. Юрист отмечал в исковом заявлении, что ответчик - АО "Дед Мороз" - позиционирует себя как главный волшебник страны, но с момента образования (16 ноября 1998 года) не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит подарки и не исполняет заветные мечты. Истец просил вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать моральный вред в размере 10 млн рублей. Однако затем Мирзоев сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб.