Вирусолог Нетесов сравнил симптомы ОРВИ и «омикрона»

«Действительно, самые распространённые симптомы омикрон-штамма — это першение в горле, насморк, жидкие выделения из носа, ломота во всём теле и слабость. Желудочно-кишечный симптом встречается редко. Но на основе симптоматики невозможно отличить заражение «омикроном» от заражения ОРВИ», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».