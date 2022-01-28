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39 минут назад

Вильфанд спрогнозировал погоду в России в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ожидать в стране феврале.

Вильфанд спрогнозировал погоду в России в феврале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что декабрь 2021 года оказался холоднее обычного, а январь 2022-го на 3,5—4 градуса может оказаться выше нормы (если учитывать, что это самый холодный месяц в России).

Февраль, скорее всего, может оказаться чуть теплее и в пределах климатической нормы в отдельных регионах, отметил метеоролог. Однако, судя по высоте сугробов, ждать быстрого таяния снега не приходится. Когда сойдёт снежный покров, можно будет спрогнозировать не ранее середины марта, подчеркнул Вильфанд.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе 29 и 30 января ожидается резкое понижение температуры в ночные часы, до -33 °С.

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