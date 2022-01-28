Вильфанд спрогнозировал погоду в России в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ожидать в стране феврале.

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В беседе с «Российской газетой» он отметил, что декабрь 2021 года оказался холоднее обычного, а январь 2022-го на 3,5—4 градуса может оказаться выше нормы (если учитывать, что это самый холодный месяц в России).

Февраль, скорее всего, может оказаться чуть теплее и в пределах климатической нормы в отдельных регионах, отметил метеоролог. Однако, судя по высоте сугробов, ждать быстрого таяния снега не приходится. Когда сойдёт снежный покров, можно будет спрогнозировать не ранее середины марта, подчеркнул Вильфанд.