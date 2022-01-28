В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
46 минут назад

Поргина захотела умереть дома

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что хотела бы умереть дома. Такое признание актриса сделала в беседе с порталом BLITZ+.

Поргина захотела умереть дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Поргиной, на подобные размышления ее подтолкнули уход за умиравшим от онкологии супругом и произошедшее с ее другом — актером Леонидом Куравлевым.

«Я про себя говорю, что хотела бы умереть дома», — сказала артистка.

И все же Поргина не исключает, что случится может что угодно. В частности, она может оказаться в медучреждении для неизлечимо больных, что произошло с Куравлевым.

«Я хочу умереть дома, но, возможно, буду так тяжела, что меня тоже могут сдать в хоспис. Тут очень трудно рассуждать. Борьба за жизнь, она очень сложная. Она требует такой отдачи, поэтому здесь ничего не скажешь», — заключила Поргина.

Актер Леонид Куравлев в настоящее время находится в хосписе после лечения в больнице в Коммунарке. Артиста госпитализировали с подозрением на коронавирус, но в итоге ему диагностировали вирусную пневмонию, а также обнаружили ряд других тяжелых заболеваний. В частности, у него прогрессирует повреждение сосудов головного мозга.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители