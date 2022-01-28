Поргина захотела умереть дома

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что хотела бы умереть дома. Такое признание актриса сделала в беседе с порталом BLITZ+.

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По словам Поргиной, на подобные размышления ее подтолкнули уход за умиравшим от онкологии супругом и произошедшее с ее другом — актером Леонидом Куравлевым.

«Я про себя говорю, что хотела бы умереть дома», — сказала артистка.

И все же Поргина не исключает, что случится может что угодно. В частности, она может оказаться в медучреждении для неизлечимо больных, что произошло с Куравлевым.

«Я хочу умереть дома, но, возможно, буду так тяжела, что меня тоже могут сдать в хоспис. Тут очень трудно рассуждать. Борьба за жизнь, она очень сложная. Она требует такой отдачи, поэтому здесь ничего не скажешь», — заключила Поргина.