Поргина захотела умереть дома

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что хотела бы умереть дома. Такое признание актриса сделала в беседе с порталом BLITZ+.
По словам Поргиной, на подобные размышления ее подтолкнули уход за умиравшим от онкологии супругом и произошедшее с ее другом — актером Леонидом Куравлевым.
«Я про себя говорю, что хотела бы умереть дома», — сказала артистка.
И все же Поргина не исключает, что случится может что угодно. В частности, она может оказаться в медучреждении для неизлечимо больных, что произошло с Куравлевым.
«Я хочу умереть дома, но, возможно, буду так тяжела, что меня тоже могут сдать в хоспис. Тут очень трудно рассуждать. Борьба за жизнь, она очень сложная. Она требует такой отдачи, поэтому здесь ничего не скажешь», — заключила Поргина.
Актер Леонид Куравлев в настоящее время находится в хосписе после лечения в больнице в Коммунарке. Артиста госпитализировали с подозрением на коронавирус, но в итоге ему диагностировали вирусную пневмонию, а также обнаружили ряд других тяжелых заболеваний. В частности, у него прогрессирует повреждение сосудов головного мозга.