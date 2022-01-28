Свыше 79 млн россиян вакцинировались от коронавируса

На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса первым компонентом провели 83 674 549 раз. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко Москва 24/Юлия Иванко

"Вакцинация полного цикла – 79 269 115 раз", – добавила Голикова, слова которой цитирует Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что более шести миллионов москвичей привились от коронавируса, при этом около миллиона человек сделали это повторно. Отмечается, что число тех, кто проходит ревакцинацию, продолжает расти.