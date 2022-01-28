Торгуют все: как Россия спасалась от голода в 90-е

30 лет назад первый президент России Борис Ельцин подписал указ «О свободе торговли». Документ легализовал предпринимательство и позволил множеству людей заняться мелкой уличной торговлей, чтобы выжить в тяжелейших экономических условиях.

Продажа бананов на одной из московских улиц, 1993 год

Пожилая женщина продает продукты у входа в универмаг "Московский" на Комсомольской площади (Площади трех вокзалов), 1993 год

Первоначальный указ разрешал гражданам и предприятиям торговать «в любых удобных для них местах, за исключением проезжей части улиц, станций метрополитена и территорий, прилегающих к зданиям государственных органов власти и управления». Как Россия спасалась от голода в 90-е в галерее «Рамблера».