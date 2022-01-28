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21 минуту назад

Торгуют все: как Россия спасалась от голода в 90-е

30 лет назад первый президент России Борис Ельцин подписал указ «О свободе торговли». Документ легализовал предпринимательство и позволил множеству людей заняться мелкой уличной торговлей, чтобы выжить в тяжелейших экономических условиях.

1/17 Уличная торговля на улицах Москвы, 1992 год
Фото: ТАСС
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2/17 Продажа изделий народного декоративного промысла на улице Арбат в Москве, 1995 год
Фото: РИА Новости
3/17 Пожилая женщина продает продукты у входа в универмаг "Московский" на Комсомольской площади (Площади трех вокзалов), 1993 год
Фото: РИА Новости
4/17 Продавцы вещевого рынка в "Лужниках" ведут торговлю возле памятника Владимиру Ленину, 1997 год
Фото: РИА Новости
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5/17 Уличная торговля в Москве, 1999 год
Фото: ТАСС
6/17 Уличная торговля в Москве, 1998 год
Фото: ТАСС
7/17 Продавец военного имущества, 1992 год
Фото: ТАСС
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8/17 Продажа спиртных напитков на автомагистрали, Москва 1994 год
Фото: ТАСС
9/17 Женщина продает календари у метро «Охотный ряд», 1992 год
Фото: ТАСС
10/17 Оживленная торговля на вещевом рынке в "Лужниках", 1997 год
Фото: РИА Новости
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11/17 Тверская цыганка на Курском вокзале торгует ювелирными украшениями, 1992 год
Фото: РИА Новости
12/17 Продажа бананов на одной из московских улиц, 1993 год
Фото: РИА Новости
13/17 Вещевой рынок в Лужниках, 1997 год
Фото: РИА Новости
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14/17 Уличная торговля мясом, 1998 год
Фото: ТАСС
15/17 Продажа билетов лотереи "Русское лото", 1998 год
Фото: ТАСС
16/17 Уличная торговля в Белгородской области, 1999 год
Фото: ТАСС
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17/17 Уличная торговля на углу Арбата и улицы Вахтангова, 1992 год
Фото: ТАСС

Первоначальный указ разрешал гражданам и предприятиям торговать «в любых удобных для них местах, за исключением проезжей части улиц, станций метрополитена и территорий, прилегающих к зданиям государственных органов власти и управления». Как Россия спасалась от голода в 90-е в галерее «Рамблера».

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