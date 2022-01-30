Израиль признал анализы привитых в "Инвитро"

"Вакцинированные вакцинами "Спутник V" или "Спутник Лайт" (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации на въезд в Израиль официального свидетельства положительного результата серологического анализа с QR-кодом из лаборатории "Инвитро" в России. Если такое свидетельство отсутствует, требуется пройти серологический анализ по прибытии в Израиль", - говорится в документе.