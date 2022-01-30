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1 час назад

Израиль признал анализы привитых "Спутником V" и "Спутником Лайт" от компании "Инвитро"

Серологический анализ, сделанный в лабораториях "Инвитро" в РФ для привитых "Спутником V" и бустером "Спутник Лайт", принимается для оформления электронного разрешения на въезд в Израиль при соблюдении некоторых условий по срокам. Об этом говорится в правилах для иностранцев, опубликованных на сайте Минздрава еврейского государства.

Израиль признал анализы привитых в "Инвитро"
Фото: ТАССТАСС

"Вакцинированные вакцинами "Спутник V" или "Спутник Лайт" (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации на въезд в Израиль официального свидетельства положительного результата серологического анализа с QR-кодом из лаборатории "Инвитро" в России. Если такое свидетельство отсутствует, требуется пройти серологический анализ по прибытии в Израиль", - говорится в документе.

В пресс-службе Министерства туризма Израиля в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщили, что, "как ожидается, список лабораторий [в России] будет расширен".

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