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1 час назад

14 046 человек с COVID госпитализировали в России

14 046 человек в России госпитализировали в ковидные госпитали за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в стране подтверждено еще 98 040 случаев инфекции, а общее число зараженных достигло 11 502 657.

14 046 человек с COVID госпитализировали в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший прирост отмечается в Москве (+23 994), Санкт-Петербурге (+13 976) и Московской области (+8611).

Выздоровели еще 29 506 человек, общее число выздоровевших достигло 10 159 197.

От коронавируса скончались еще 673 пациента, общее число летальных исходов за время пандемии составляет 329 443.

По данным на 21 января 89 981 007 человек прошли вакцинацию первым компонентом, 78 059 701 — полностью иммунизированы. Уровень коллективного иммунитета составляет 64,4%.

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