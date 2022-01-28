14 046 человек с COVID госпитализировали в России

14 046 человек в России госпитализировали в ковидные госпитали за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в стране подтверждено еще 98 040 случаев инфекции, а общее число зараженных достигло 11 502 657.