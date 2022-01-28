В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
23 минуты назад

Россиян предупредили о тяжелых неделях из-за COVID

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев предупредил жителей России, что следующие две недели будут тяжелыми из-за роста заболеваемости COVID-19, и их надо прожить «с умом». Об этом пишет РИА Новости.

Россиян предупредили о тяжелых неделях из-за COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и «омикрон» наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше», - пояснил Малышев.

Врач отметил, что ситуация пока не внушает оптимизма и сложно прогнозировать до каких максимальных цифр будет доходить заболеваемость коронавирусом.

«В общем, две недели будет еще очень тяжело», - пояснил он.

Малышев призвал россиян для защиты от коронавируса ограничить контакты и соблюдать меры барьерной защиты — носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

«Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит. Вот эти несколько недель надо прожить с умом», — отметил инфекционист.

Накануне стало известно, что в России с коронавирусом за 24 часа были госпитализированы 12 807 человек. Всего при этом было выявлено 88 816 новых случаев заболевания. Наибольший прирост числа заболевших COVID-19 был зафиксирован в Москве - 26 586 случаев.

При этом в России распространяется новый штамм коронавируса «омикрон», выявленный ранее в Южной Африке. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители