Россиян предупредили о тяжелых неделях из-за COVID

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев предупредил жителей России, что следующие две недели будут тяжелыми из-за роста заболеваемости COVID-19, и их надо прожить «с умом». Об этом пишет РИА Новости.
«Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и «омикрон» наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше», - пояснил Малышев.
Врач отметил, что ситуация пока не внушает оптимизма и сложно прогнозировать до каких максимальных цифр будет доходить заболеваемость коронавирусом.
«В общем, две недели будет еще очень тяжело», - пояснил он.
Малышев призвал россиян для защиты от коронавируса ограничить контакты и соблюдать меры барьерной защиты — носить маски, соблюдать социальную дистанцию.
«Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит. Вот эти несколько недель надо прожить с умом», — отметил инфекционист.
Накануне стало известно, что в России с коронавирусом за 24 часа были госпитализированы 12 807 человек. Всего при этом было выявлено 88 816 новых случаев заболевания. Наибольший прирост числа заболевших COVID-19 был зафиксирован в Москве - 26 586 случаев.
При этом в России распространяется новый штамм коронавируса «омикрон», выявленный ранее в Южной Африке. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.