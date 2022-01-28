Россиян предупредили о тяжелых неделях из-за COVID

«Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и «омикрон» наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше», - пояснил Малышев.