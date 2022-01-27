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20 минут назад

Врачи предсказали естественный локдаун из-за омикрона

Рост заболеваемости коронавирусом приведет к естественному локдауну, так как многие будут вынуждены оставаться дома из-за заболевания или из-за контакта с зараженным, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, пишет Ura.ru.

Врачи предсказали естественный локдаун из-за омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сейчас видим еще один способ защиты — так называемый естественный локдаун. Когда люди массово выходят из строя. Огромное количество людей не оказывается на рабочих местах. Уменьшается активность сама по себе, особенно в крупных городах. И это может привести к небольшому снижению заболеваемости», — сказал Водовозов.

В свою очередь, гендиректор компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что серьезного снижения заболеваемости из-за естественного локдауна ожидать не стоит.

«Природный локдаун — это не технология борьбы с пандемией, а вынужденная история, когда уже произошло распространение вируса в детских и взрослых коллективах. Она нужна, чтобы уже какое-то количество случаев предотвратить, но главным образом, для того, чтобы люди подлечились, и, конечно, не ездили в общественном транспорте», — сказал Крючков.

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