Врачи предсказали естественный локдаун из-за омикрона

Рост заболеваемости коронавирусом приведет к естественному локдауну, так как многие будут вынуждены оставаться дома из-за заболевания или из-за контакта с зараженным, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, пишет Ura.ru.
«Мы сейчас видим еще один способ защиты — так называемый естественный локдаун. Когда люди массово выходят из строя. Огромное количество людей не оказывается на рабочих местах. Уменьшается активность сама по себе, особенно в крупных городах. И это может привести к небольшому снижению заболеваемости», — сказал Водовозов.
В свою очередь, гендиректор компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что серьезного снижения заболеваемости из-за естественного локдауна ожидать не стоит.
«Природный локдаун — это не технология борьбы с пандемией, а вынужденная история, когда уже произошло распространение вируса в детских и взрослых коллективах. Она нужна, чтобы уже какое-то количество случаев предотвратить, но главным образом, для того, чтобы люди подлечились, и, конечно, не ездили в общественном транспорте», — сказал Крючков.