Врачи предсказали естественный локдаун из-за омикрона

«Природный локдаун — это не технология борьбы с пандемией, а вынужденная история, когда уже произошло распространение вируса в детских и взрослых коллективах. Она нужна, чтобы уже какое-то количество случаев предотвратить, но главным образом, для того, чтобы люди подлечились, и, конечно, не ездили в общественном транспорте», — сказал Крючков.