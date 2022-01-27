Возмутительная выходка Верки Сердючки рассердила россиян

Верка Сердючка возмутила россиян песней про Степана Бандеру с призывом «воевать за Украину».

Песня была исполнена на съемках «Дизель шоу» - юмористической передачи, которая выходит на украинском телеканале ICTV, а также на российском канале «Че», принадлежащем холдингу «СТС-Медиа».

На видео Верка Сердючка (сценический образ актера Андрея Данилко) обнимает девочку, подбежавшую к ней с цветами, и поет ей песню со словами «Наш отец Бандера, Украина мать, мы за Украину будем воевать». Видеозапись, опубликованная на сайте производителя телешоу «Дизель студио», разошлась по российским телеграм-каналам и вызвала шквал критики.

«У Данилко либо поехала крыша, либо он троллит националистов. Очень надеюсь, что это троллинг», «Бизнес, ничего личного, что востребовано, то и транслируется», «Как же совмещается у него в голове, будем воевать и будем счастливы?» - прокомментировали новость читатели телеграм-канала «360».