На «генеральную уборку» в России потратят миллиарды рублей

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что для улучшения экологической обстановки в России реализуют проект под названием «Генеральная уборка» — тотальная уборка на суше и в море. Об этом вице-премьер рассказала во время совещания о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года, сообщается на сайте кабмина.

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На реализацию инициативы в течение трех лет потратят 20 миллиардов рублей, в том числе на 2022 год выделено более четырех миллиарда рублей. Проект предполагает, что в стране уберут кладбища затопленных кораблей в морских бухтах, свалки в границах городов, опасные скважины и бывшие промышленные предприятия, которые больше не используются.

В 2021 году в рамках инициативы в России утилизировали 17 судов. В 2022-м хотят поднять со дна 68 кораблей на Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях. На 2024 год в плане обозначили утилизировать 213 судов.