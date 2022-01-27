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53 минуты назад

Передача «60 минут» вышла в эфир без Скабеевой и Попова

Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов заболели коронавирусом – передача «60 минут» вышла в эфир без ведущих.

Передача «60 минут» вышла в эфир без Скабеевой и Попова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если коротко: у меня - положительный тест. Сегодня пришел еще и Женин положительный тест!» - сообщила Скабеева в своем телеграм-канале.

Она отметила, что программа «60 минут», несмотря на отсутствие ведущих в студии, вышла в прямом эфире, «и оторваться от нее невозможно».

«То, что сейчас происходит в эфире #60минут - это нечто невероятное!! Горжусь нашей телепрограммой:) Так, наверное, еще точно никто в мире не пробовал!» - написала Скабеева.

Евгений Попов вел передачу из дома по видеосвязи. В начале эфира он рассказал, что симптомов ОРВИ у него пока нет. Ольга Скабеева из-за коронавируса не появляется в эфире с 20 января.

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Попов заявил, что он и его жена вакцинированы, поэтому он уверен, что болезнь пройдет без осложнений.

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