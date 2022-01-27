Умерла балерина Татьяна Легат

Знаменитая балерина Татьяна Легат скончалась на 88-м году жизни. Об этом «Интерфакс» сообщила ее дочь Алена Соловьева.

Фото: mikhailovsky.ru mikhailovsky.ru

Она отметила, что Легат скоропостижно умерла в больнице, где провела несколько дней. По словам Соловьевой, мать вела активный образ жизни.

В последние годы Легат работала педагогом-репетитором в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, но с началом пандемии COVID-19 ее перевезли в Москву.

Балерина родилась в 1934 году в Ленинграде. В 1943 году она окончила обучение в хореографическом училище. После выпуска была принята в Мариинский театр, на сцене которого танцевала до конца 1970-х годов.