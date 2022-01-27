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56 минут назад

Алибасов-младший высказался о возвращении Лидии Федосеевой-Шукшиной из пансионата для престарелых

Сын продюсера Бари Алибасова-младшего прокомментировал возвращение актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной домой из пансионата для пожилых людей.

«Испугались»: Алибасов-младший о возвращении Федосеевой-Шукшиной из пансионата для престарелых
Фото: InstagramInstagram

В комментарии «Телепрограмме» Бари Алибасов-младший выразил уверенность, что дочь актрисы Ольга Шукшина поспешно забрала мать из дома престарелых, испугавшись его вмешательства в ситуацию.

«Для меня очевидно, что Лидию вернули обратно именно из-за моего заявления, что я приеду и женюсь на ней. Сейчас Ольга – официальный опекун Лидии Николаевны, который может отнять ее квартиру, отправить в дом престарелых, накормить шоколадом при сахарном диабете. А если мы с Лидией Николаевной женимся, то я стану тем человеком, который будет распоряжаться тем же самым. Я просто помогаю близкому другу своего отца», - сказал Бари-младший.

По его мнению, целью всех манипуляций, которые проводит Ольга Шукшина, является заполучить квартиру ее матери на улице Бочкова. Алибасов-младший отметил, что уже после его заявлений о намерении помочь вернуть Федосееву-Шукшину домой, семья Шукшиных распространила комментарий о том, что актрису поместили в санаторий на время, пока ее дочь ждала теста на коронавирус после появившихся симптомов простуды.

По словам Бари-младшего, что, если бы Лидию Федосееву-Шукшину поспешно не забрали из дома престарелых, он бы уже был там «вместе с ЗАГСом».

На прошлой неделе стало известно, что дочь 83-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина отправила актрису в пансионат для пожилых людей. Ольга объяснила свое решение тем, что у ее матери есть возрастные заболевания, и она должна находиться под постоянным наблюдением. Сын Бари Алибасова заявил, что готов на все, чтобы вызволить экс-супругу отца из пансионата, даже жениться на ней. В тот же день адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что артистка возвращается домой.

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