Россиянам захотели предоставить дополнительные выходные

Как отметил автор предложения, такое решение может позволить снизить нагрузку на медиков в период пандемии. Дело в том, что при простудных заболеваниях работающие россияне вынуждены обращаться в поликлиники для оформления листков временной нетрудоспособности. В противном случае к ним могут быть применены санкции со стороны работодателей.