Россиянам захотели предоставить дополнительные выходные

В России захотели ввести для россиян дополнительные оплачиваемые выходные дни, сообщает KONKURENT.RU.
Новая инициатива была озвучена первым заместителем председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимиром Петровым. Согласно его идее, сотрудники должны иметь возможность получить дополнительные выходные дни для самостоятельного лечения простуды.
Как отметил автор предложения, такое решение может позволить снизить нагрузку на медиков в период пандемии. Дело в том, что при простудных заболеваниях работающие россияне вынуждены обращаться в поликлиники для оформления листков временной нетрудоспособности. В противном случае к ним могут быть применены санкции со стороны работодателей.
«Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального больничного безо всяких санкций со стороны работодателя», – отметил господин Петров в отправленном им письме на имя министра труда и социальной защиты населения Антона Котякова.
Автор инициативы отметил, что болеющий простым ОРЗ человек может легко заразиться в коридорах лечебного учреждения коронавирусом, поскольку его иммунитет при простудных заболеваниях снижен, а организм более подвержен атаке опасного патогена.