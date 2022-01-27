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40 минут назад

Названы опасные симптомы омикрона у детей

При тяжелом течении болезни у детей, вызванной штаммом коронавируса «омикрон», может появиться ряд опасных симптомов, которые требуют срочного обращения к врачу. Об этом «ТСН 24» рассказала врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная.

Штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен в Южной Африке. Он начал очень быстро распространяться по миру, и уже в декабре 2021 года были зафиксированы первые случаи смерти пациентов от него. По данным врачей, с распространением омикрона стали чаще заболевать дети.

Иммунолог предупредил о смертельной опасности омикрона для детей

Врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная отметила, что чаще всего омикрон протекает у детей в легкой форме и в отличие от дельта-штамма поражает верхние дыхательные пути, пневмонии встречаются реже.

«Среди основных симптомов у детей – заложенность носа, чихание, мышечная слабость, головная боль, кашель, жидкий стул, боль в горле, озноб, нарушение вкуса и обоняния. Высокая температура наблюдается не так часто, как при «дельте»», - рассказала она.

При этом педиатр подчеркнула, что появление ряда симптомов у ребенка говорит о необходимости немедленного обращения за медицинской помощью.

«В первую очередь, это признаки дыхательной и сердечной недостаточности. Они проявляются одышкой, учащением дыхания, избыточным стяжением межреберий и подреберий, посинением носогубного треугольника. Дети помладше не могут взять грудь для лактации, а взрослые дети нередко жалуются на боль в груди, сдавливание грудной клетки», - пояснила она.

Опасными симптомами врач назвала также бледную, синюю, серую кожа, смену цвета ногтей и губ, уменьшение выделения мочи, нарушение сознание и вялость.

«Это признаки выраженной интоксикации, которые свидетельствуют о том, что перед нами не обычная ОРВИ. При таких признаках необходимо незамедлительно обратиться к врачу», – объяснила Левадная.

За прошедшие сутки в России с коронавирусом были госпитализированы 12 807 человек. Всего в России выявлено 88 816 новых случаев заболевания.

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