Блокаду Ленинграда призвали признать геноцидом народа СССР

«Эти и многие другие преступления не имеют срока давности. Считаю, что в Ленинградской области должен пройти суд, чтобы учиненные зверства были признаны геноцидом! Тем более, что такие прецеденты уже были. Два года назад состоялся первый в истории России судебный процесс о признании геноцидом действий нацистов против народов СССР. Речь идет о массовых убийствах мирных жителей в деревне Жестяная горка в 1942 году на территории нынешней Новгородской области. Там погибло более 2,5 тыс. человек», – резюмировала Амельченкова.