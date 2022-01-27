«Детей прокалывали штыками»: рассекречены документы о зверствах нацистов

ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о военных преступлениях нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны. Они, в частности, свидетельствуют о жестоких убийствах детей на территории современной Молдавии.

В документах идет речь о действиях нацистов в городе Дубоссары (Молдавская ССР) осенью 1941 года. По разным оценкам, там было расстреляно от шести до восьми тысяч мирных жителей, среди которых было много женщин и детей.

В ФСБ рассказали, что на на территории табачного завода в Дубоссарах было создано еврейское гетто, уничтожение узников которого стало самым массовым актом геноцида на территории Молдавской ССР.

В документах содержатся свидетельские показания Парасковьи Полуектовой от 21 декабря 1953 года, жившей в Дубоссарах. Она рассказала, что в один из дней нацисты согнали более 500 евреев на поле и заставили их копать яму, затем приказали им раздеться до белья и начали расстреливать.

«На моих глазах было расстреляно примерно 400 человек. Расстреливали советских граждан следующим образом. Партиями подводили к краю ямы, ставили на колени лицом к яме, а немцы в затылок затем стреляли. Маленьких детей немецкие солдаты прокалывали штыками и так бросали в яму. Некоторые женщины брали своих детей на руки, прижимали к груди, и вместе с ними становились на колени», - рассказала Полуектова.

В 1953 году были арестованы непосредственные участники расправы в Дубоссарах - Христиан Шнайдт, Вильгельм Штоц, Наймиллер Рудольф и Рудольф Шнейдер.

Наймиллер, конвоировавший людей на расстрелы, заявил на допросе, что первое убийство мирных жителей «стоит у него перед глазами».

«…Я <…> выгнал всего одну семью, состоящую из мужа, жены и дочки 13–15 лет, причем мужчина был инвалидом, не имел одной руки. Я никогда не забуду эту жуткую картину, <…> когда мы предложили этой семье выходить из дома, они все заплакали, заплакал и безрукий мужчина, он со слезами подошел к своей собаке, привязанной на цепи во дворе, и стал с ней прощаться», - заявил он.

Все четверо нацистов было признаны виновными и приговорены к 25 годам лишения свободы с последующим поражением в правах на пять лет и конфискацией всего имущества.

Ранее в ФСБ рассекретили данные о 214 воспитанниках детского дома в Ейске, убитых в годы Великой Отечественной войны гитлеровскими солдатами.